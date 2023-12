Gli auguri del generale. Zuccher

Visita a Rimini del generale di brigata Massimo Zuccher, comandante della legione carabinieri Emilia Romagna, per il tradizionale scambio di auguri in vista del Natale. L’alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Ruggero Gerardo Rugge, per poi incontrare una rappresentanza di marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio nella provincia, nonché il gruppo forestali, i delegati della rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nell’occasione il generale ha consegnato alcuni riconoscimenti a due militari della tenenza di Cattolica per aver soccorso, il 14 maggio scorso, una donna che minacciava di buttarsi sotto un treno; premiati anche

cinque militari della stazione di Rimini Miramare, che si sono distinti per un’indagine svolta tra il 2021 e 2022 che ha portato a sgominare un gruppo criminale dedito allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di droga.