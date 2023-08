Gli eventi fanno decollare le presenze turistiche

Nel fine settimana circa 6mila persone hanno scelto come meta Bellaria Igea Marina. L’afflusso dovuto principalmente al ‘Weekend city web’ ha testimoniato un interesse della generazione Z, nei confronti degli eventi promossi dall’amministrazione comunale. A questi numeri vanno poi sommate le circa mille presenze del concerto di Fabio Concato di ieri all’alba. Soddisfatto il direttore artistico della kermesse, Andrea Prada: "Gli appuntamenti del ‘Weekend city web’ sono eventi trasversali, per famiglie e giovani. L’arrivo di artisti, cantanti e ballerini, e content creator ha avuto un ruolo chiave. La città è inoltre scelta da aziende importanti come Realme". Entusiasta, poi, il sindaco Filippo Giorgetti: "Ancora una volta la città soddisfa le esigenze dei giovani con importanti occasioni di intrattenimento. Per tre serate, piazzale Capitaneria di porto ha accolto migliaia di persone provenienti da tutta Italia per seguire gli appuntamenti del ‘Weekend city Web’. Partecipatissimo e molto emozionante anche il concerto all’alba di Fabio Concato che ha animato la spiaggia di Bellaria dalle prime luci del mattino di ieri, valorizzando una delle peculiarità ed esperienze di benessere più apprezzate dai cittadini e turisti, ovvero il suggestivo spettacolo all’alba. Ringrazio per l’organizzazione sia Fondazione Verdeblu che le associazioni di volontariato che hanno collaborato oltre alle forze dell’ordine, tra cui carabinieri e polizia locale per la qualità del servizio di ordine pubblico tenuta". A concludere è il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. "La semifinale di Rumore mercoledì, il City Web, l’Energy boat ed i Suoni del Sole nel fine settimana hanno reso magico questo fine luglio. Ora ci aspetta un agosto altrettanto impegnativo, ci auguriamo ricco di soddisfazioni per tutti".

Aldo Di Tommaso