Gnassi: "Grave comportamento di Bignami"

"È inaccettabile il comportamento del viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami che mercoledì, in occasione dell’incontro a Forlì tra la Presidente Ursula Von der Leyen e la premier Giorgia Meloni, ha duramente accusato di incompetenza il dirigente del servizio pubblico per aver consentito ad una pacifica manifestazione degli alluvionati dell’Emilia Romagna di avvicinarsi nei pressi del Comune e sarebbe persino giunto a contattare il Ministro dell’Interno per lamentarsene". Così la vicecapogruppo dei deputati Pd Simona Bonafè e i deputati dem Ouidad Bakkali e il riminese Andrea Gnassi. "Abbiamo presentato una interrogazione parlamentare come Gruppo Pd per chiedere alla presidente del Consiglio e al ministro Piantedosi se non ritengano che il comportamento del viceministro sia andato non solo oltre le proprie competenze, ma soprattutto oltre i limiti costituzionali".