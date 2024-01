Grabo cerca rinforzi per spiccare il volo

"Il mondo ha bisogno di più palloncini." Questa l’idea alla base di Grabo, azienda di Coriano che, dopo 41 anni di attività, è leader mondiale nel settore dei palloncini in foil, realizzati in un materiale plastico che conferisce loro un aspetto lucido e riflettente, rendendoli particolarmente adatti per la decorazione di eventi e feste. Ormai i palloncini di questo tipo si trovano in diverse forme, dimensioni e colori, offrendo un’ampia gamma di opzioni per ogni occasione. Quello che oggi è il Gruppo Grabo Balloons nasce nel 1982 dall’idea chiara e semplice di Giorgio Grassi, fondatore e proprietario, nel seminterrato della vecchia fattoria dov’è cresciuto. Dopo la prima intuizione, Grassi si rimbocca le maniche e, anche se all’epoca i palloncini non erano popolari come oggi, sceglie la strada che lo avrebbe reso leader mondiale nel settore costruendo la prima macchina per la produzione di palloncini in foil. Da allora sono passati tanti anni costellati di pietre miliari. Tra il 2011 e il 2017 Grabo apre tre nuove unità, triplicando i propri spazi. Nel frattempo, in azienda entra a far parte anche la seconda generazione della famiglia Grassi. Che, come dichiarato sul sito www.grabo-balloons.com, dovrà "preparare la strada verso un futuro più luminoso, all’insegna della continuità." Oggi l’azienda vanta 4 diverse sedi e quasi 200 dipendenti impegnati nei vari settori: produzione, stampa, ricerca e sviluppo del prodotto, grafica, vendite e marketing. "Grazie alla costante crescita del gruppo – spiegano da Grabo – siamo sempre alla ricerca di nuove figure. Siamo interessati, in particolare, a giovani operai da formare, quindi figure di apprendisti, che abbiano voglia di mettersi in gioco e di entrare a far parte del nostro team." Per candidarsi (possono farlo sia maschi che femmine) occorre inviare una mail a chiara@grabo-balloons.com, oppure compilare il modulo presente nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito aziendale.