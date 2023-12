Graziani canta Graziani. Lo show dedicato a Ivan

L’House of Rock rende omaggio a Ivan Graziani con una serata speciale. Oggi (inizio alle 22) il locale riminese ospiterà Ivan nei club, lo show ideato dal figlio Filippo. Uno spettacolo che condurrà il pubblico in un viaggio tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di Graziani come Lugano addio, Firenze, Pigro ma anche le canzoni dell’esordio e i lato B dei suoi dischi più famosi, per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano. Sul palco saliranno Filippo Graziani (chitarra e voce), il fratello Tommy Graziani (alla batteria), Stefano Zambardino (pianoforte e tastiere), Francesco Cardelli (al basso). Il costo del biglietto per il concerto è di 10 euro, per maggiori informazioni telefonare al numero 349.560 5443.

L’appuntamento con i live all’House of rock continuerà anche domani, con tutt’altra musica: sul palco salirà il gruppo Radio Rage, con un tributo ai leggendari Rage Against The Machine.