Gruppo Celli, al timone arriva Papadimitriou

Cambio al vertice per il Gruppo Celli: Angelos Papadimitriou è stato nominato presidente e, ad interim, amministratore delegato al posto di Mauro Gallavotti. Papadimitriou guiderà l’azienda con quartier generale a San Giovanni in Marignano, uno dei principali operatori a livello mondiale nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande e controllata dalla società di private equity Ardian. Il nuovo presidente del Gruppo Celli è stato per dieci anni a capo del Gruppo Coesia in qualità di Ceo. Il cda ha, inoltre, deliberato la nomina di Claudio Colombi quale amministratore.