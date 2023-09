Guagneli ribatte al sindaco Piccioni

Calano le presenze turistiche, "e il sindaco Piccioni si arrampica sugli specchi". Il consigliere Luigi Guagneli torna sulle presenze in calo a Misano nei primi sette mesi dell’anno dopo le parole del sindaco. "Sono cosciente del quadro nazionale, non serviva che lo rimarcasse, ma ricordo al sindaco che questo quadro vale per tutti i comuni rivieraschi della Provincia di Rimini con l’unica differenza che Misano è il fanalino di coda ed è questo l’aspetto che voglio mettere in evidenza. Io mi aspettavo, gli operatori si aspettano, un’analisi sul perché Misano è ultimo in provincia ma su questo il totale silenzio. Anche il sindaco procedente (Stefano Giannini) in un post sui social evidenzia quanto nei dieci anni che hanno portato al 2019 (quelli delle sue due legislature) i risultati ottenuti da Misano erano positivi, mettendo in luce le maggiori capacità di chi si è occupato di turismo in quel periodo dando così ragione alla mia tesi".