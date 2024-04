"Ho rivisto Ada al bar". Nuova caccia sui social

Nuovo ’avvistamento’ ieri mattina al Roxy Bar di Bellaria per la signora Ada, la 63enne che risiedeva in via Rubicone, sul porto, della quale si sono perse le tracce da parecchi mesi. Scomparsa della quale si è occupata anche in due occasioni il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Autore del (possibile) avvistamento ancora – come avvenuto l’estate scorsa – è stato Corrado Stievano, amministratore della pagina Facebook ’Qui Bellaria Igea Marina’, che ha di nuovo segnalato pubblicamente l’episodio. Pubblicando anche una fotografia, scattata a distanza e di spalle, della donna in questione. Insieme a questo post: "Al Roxy Bar di Bellaria questa mattina si è rivista la signora cercata dal figlio tramite la trasmissione Chi l’ha visto. Sarà lei o non sarà lei? I dubbi rimangono per gli avventori del locale". Stievano giura quantomeno sulla forte somiglianza. "Intanto questa mattina (ieri per chi legge, ndr) – continua Stievano – una macchina dei carabinieri si è fermata al bar. E i due carabinieri hanno richiesto dei documenti. Forse è stasta riconosciuta nella somiglianza della segnalata".

Dalla stazione cittadina dell’Arma confermano il controllo, dal quale non sarebbero emersi riscontri del fatto che si tratti della donna ’ricercata’.

La cui scomparsa è avvenuta, a quanto riferito dal figlio Alessandro a Chi l’ha visto, figlio che vive in un’altra città, il 17 maggio 2023. Quasi un anno fa. Ultimo giorno in cui è riuscito, come ha raccontato ai microfoni, a contattare sua madre. Poi più niente. Sparita.