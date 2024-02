"Ho visto Ada con un’amica la scorsa estate"

"Ho visto varie volte la signora Ada a Bellaria l’estate scorsa. Una mattina in via Ragusa, veniva dalla spiaggia, ed era sola. In altre occasioni l’ho incrociata al Roxy Bar, vicino alla rotonda sul mare di piazzale Kennedy, dove veniva a fare colazione, di solito insieme a un’amica". La testimonianza è di Corrado Stievano, amministratore della pagina Facebook ’Qui Bellaria Igea Marina’. Si riferisce alla donna di 63 anni che abitava in via Rubicone, sul porto, della cui scomparsa si è occupato (di nuovo) la trasmissione Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli, nell’ultima puntata. "Sono abbastanza sicuro che fosse lei – continua – perché il primo ’avvistamento’ risaliva a tre giorni prima della prima puntata di Chi l’ha visto? dove si è parlato della sua scomparsa. Rilanciata poi sulla stampa locale, che leggo sempre". Scomparsa avvenuta, a quanto riferito dal figlio Alessandro, che vive in un’altra città, il 17 maggio. Ultimo giorno in cui è riuscito, come ha raccontato ai microfoni, a contattata sua madre ("buonanotte tesoro mio", il messaggino che la donna gli ha inviato sul cellulare). Poi più niente. Sparita. Almeno, stando alle testimonianze raccolte anche a Bellaria dall’inviato del programma, che ha intervistato diversi vicini e il proprietario dell’appartamento affittato ad Ada (in cortile è rimasta la sua auto, una Ypsilon 10 bianca, abbandonata). "Ho poi rivisto quella signora – continua Stievano – tra luglio e agosto scorsi, in numerose occasioni, sempre al Roxy, che frequento regolarmente anche io, dove alla mattina intorno alle 7,30 era solita prendere un caffè con l’amica. Non era in abbigliamento da spiaggia, neppure quando l’ho vista in via Ragusa al ritorno dall’arenile. Per questo mi ero fatto l’idea che magari lavorasse come stagionale in qualcuno dei tanti alberghi della zona intorno a piazzale Kennedy". Non ha pensato di parlarle e segnalarle che il figlio la stava cercando? "Sinceramente ci ho pensato, ma ero di fronte a una donna adulta, che avrà fatto le sue scelte, mi sono detto, e non l’ho interpellata. Ma ho segnalato la cosa sulla mia pagina Facebook. E molte persone mi hanno invitato a segnalare il tutto a Chi l’ha visto?". Cosa che Stievano spiega di aver fatto: ci mostra la mail inviata al programma in data 16 luglio 2023: ’Buona sera, mi chiamo Corrado Stievano e sono di Bellaria Igea Marina, ho letto su un quotidiano locale della signora e volevo segnalare che tre giorni fa l’ho vista a Bellaria ed era proprio come in foto. Era tardo pomeriggio, sola, stava camminando tranquillamente. Stop. Altro non posso dire’. "Mi hanno risposto con un ’grazie’. Non ho avuto altre notizie. Poi ho visto il programma pochi giorni fa col nuovo appello del figlio".

Mario Gradara