I 3V: "Non siamo la lista no vax. Presto annunceremo la squadra"

Il programma è ormai pronto, e sarà svelato tra pochi giorni in tutti i suoi contenuti. Insieme al candidato sindaco. La nuova lista civica 3V Verucchio Villa Verucchio è pronta a scendere in campo per le elezioni comunali di giugno.

"Si tratta di una lista civica formata da un gruppo di persone che hanno a cuore il bene dei cittadini di Verucchio, Villa Verucchio, Pieve Corena e Dogana e che vogliono riportare alla luce i valori e le origini di questi territori", sottolinea il referente della lista civica, Giuliano Bartolini. Insomma, per sgombrare il campo da equivoci: la lista 3V "non è una lista no vax – prosegue ancora Bartolini – Ci presenteremo alle elezioni di Verucchio con un programma preciso senza etichette e senza meritare giudizi sommari". La 3V ribadisce l’intenzione di concorrere in una sana competizione elettorale tra le varie liste "per il bene di Verucchio e dei suoi cittadini". In paese saranno così almeno tre le ’squadre’ che si sfideranno alle elezioni. Il centrosinistra, dopo essersi ricompattato, ha già annunciato che la candidata sindaca sarà Lara Gobbi. Il primo a scendere in campo però è stato Roberto Baschetti, già candidato sindaco nel 2019: ha lanciato la sua lista civica ’Verucchio mia’. I partiti del centro-destra stanno cercando di ricucire il rapporto con lo stesso Baschetti, per presentarsi insieme alla sua lista civica con un candidato sindaco unico. Si deciderà a giorni.