I biancorossi lasciano passare la capolista Villafontana

Viaggia troppo forte la prima della classe per il Calcio a cinque Rimini. Al Flaminio va in scena un autentico testacoda e la Polisportiva Villafontana, fresca vincitrice della fase regionale di Coppa Italia, non fa sconti ai biancorossi (4-0). Ma il risultato finale non racconta di un Rimini che per tutto il primo tempo è riuscito a creare più di un grattacapo agli avversari, non concretizzando, però, le numerose occasioni avute. Alcune anche clamorose, a tu per tu con il portiere ospite Bianchini. E così a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con un gol di un giocatore di categoria superiore come Revert Cortes. In avvio di ripresa l’uno-due nei primi due minuti e mezzo firmato da Toschi e Revert Cortes di fatto ha chiuso l’incontro. La squadra di Monesi non ha più la forza di rimettersi in piedi. E l’unico sussulto ce l’ha con la traversa colpita da Marino. Nel finale, poi, arriva anche la quarta rete del Villafontana a mettere veramente la parola fine sul match. Villafontana che, così, mantiene la testa della classifica in condominio con il Futsal Sassuolo, vincente davanti al pubblico amico contro il Mernap Faenza. I biancorossi restano desolatamente all’ultimo posto in classifica, sempre al fianco del Montale e con solo sette punti sin qui raccolti. Dovranno presto iniziare a cambiare marcia capitan Timpani e compagni per iniziare a scalare qualche posizione in classifica. L’impresa non è impossibile.

Rimini.com: Ciappini, Muratori, Caputi, Celli S, Marino, Oddone, Vitali, Timpani, Gemmani, Tonini, Rezaeikohan, Akbaribaseri. All.: Monesi.

Polisportiva Villafontana: Bianchini, Zagatti, Campagna, Perrotta, Barillaro, Bettini, Fabbri, Zanoni, Barbi, Toschi, Revert Cortes, Tedesco. All.: Monti.

Futsal C1 (12ª giornata): Equipo Crevalcore-Aposa Bologna 3-1, X Martiri-Rossoblu Imolese 5-1, Calcio a cinque Rimini-Polisportiva Villafontana 0-4, Montale-Calcio a cinque Forlì 5-7, Baraccaluga-Due G Parma 3-3, Futsal Sassuolo-Mernap Faenza 6-3.

Classifica: Polisportiva Villafontana, Futsal Sassuolo 29; X Martiri 27; Mernap Faenza 26; Equipo Crevalcore 21; Calcio a cinque Forlì 15; Baraccaluga 14; Aposa Bologna 13; Due G Parma 10; Rossoblu Imolese 8; Montale, Calcio a cinque Rimini 7.