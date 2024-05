I camion sfilano sul circuito

Arrivano i bisonti a Misano. Questo sarà un weekend da vivere al Misano world circuit con il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck che darà il via alla stagione 2024 del Goodyear Fia European Truck Racing Championship. In pista si sfideranno i camion e l’intero circuito accoglierà camionisti e mezzi dall’Italia e dall’estero. Sarà presente la community dei camionisti con la filiera dell’autotrasporto per una due giorni che, oltre alle gare, proporrà test drive, una ricca area espositiva e lo spettacolare raduno del camion decorati. I ‘Custodi della storia del trasporto’ saranno presenti con 30 mezzi d’epoca. Ci sarà anche un socio che, con il suo Fiat 640 N del 1955, partirà da Fasano, in provincia di Brindisi, e raggiungerà Misano via strada.