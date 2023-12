I creativi si vedono al Grand Hotel

Sono una cinquantina i creativi che oggi e domani al Grand Hotel di Riccione daranno vita a Wanderlust. In programma dalle 11 alle 21 il creative market metterà in luce tutte le sfere dell’arte, tra momenti musicali e laboratori. Prevista una passeggiata lungo i viali della città. Si parte alle 11 con il Taccuino di foglia.

A seguire laboratorio per bambini a cura di Francesca Tiberi. Alle 12 ghirlanda di Natale, per i golosi alle 15 realizzazione della crostata, a svelare i trucchi della frolla perfetta sarà Penni non solo dolci. Alle 17 esibizione dal vivo del pianista Davide Tura. Domani si parte alle 10 con la camminata dal Grand Hotel alla scoperta della storia tra ‘800 e ‘900. Alle 17 altro live a ritmo di swing con l’esibizione del trio Gli Stralunati.