I fedeli accolgono il parroco artista

Arriva il nuovo parroco, tutta Verucchio è pronto ad accogliere don Luca Torsani. Domani alle 18, nella Collegiata del capoluogo, il vescovo di Rimini monsignor Nicolò Anselmi presiederà la messa nella quale don Luca Torsani si insedia quale nuovo parroco.

Continuerà a dormire a Corpolò, insieme alla comunità di sacerdoti residenti (padre Pietro, don Nicola, con Carlo) ma è pronto ad iniziare il suo servizio pastorale nel borgo malatestiano. Prende il testimone da don Stefano, che si è trasferito a Sogliano.

Originario di Montefiore Conca, laureato in Ingegneria, il nuovo parroco si è poi licenziato dall’azienda in cui lavorava per fare esperienza nei missionari saveriani di Parma. È partito per una missione in Camerum che non gli ha impedito di terminare gli studi. È stato ordinato sacerdote da monsignor Lambiasi nel 2008, il 6 settembre, per cui la data di domani di fatto rappresenta per don Luca una doppia festa. Un’altra missione l’ha vissuta in Burundi. Ha prestato servizio a Santarcangelo e di recente a Corpolò, dove seguiva scout e comunità neocatecumenale.

Don Luca, 50 anni, è un artista: dipinge su vetro, arte che ha perfezionato a Parigi. E ama pappagalli e cocorite. Ad accoglierlo ci sarà anche la sindaca Stefania Sabba. Dopo la messa, la comunità ha organizzato una festa ‘alla ligaza’ per don Luca Torsani.

