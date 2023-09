I pentastellati si sfilano "Noi col Pd? Voci false"

"Nessun inciucio con il Partito democratico in vista delle elezioni amministrative della primavera del 2024, il Movimento 5 Stelle smentisce il chiacchiriccio interessato che qualcuno sta mettendo in circolazione. Il nostro movimento può invece essere disponibile ad appoggiare una lista civica, a determinate e precise condizioni". Il consigliere comunale e referente cittadino del M5S, Danilo Lombardi, prende carta e penna per mettere i puntini sulle "i".

"Giungono notizie false e disturbanti alle orecchie di questo gruppo – attacca Lombardi in una nota – su eventuali possibili alleanze col Pd ricercate tra il consigliere Lombardi e l’ex consigliera Cristina Belletti. Non sappiamo chi siano gli autori di questa menzogne, ma è opportuno dire che tutto questo è assolutamente falso, inappropriatamente falso, e ironia delle ironie il consigliere Lombardi ha bloccato per motivi non pertinenti in questo dibattito, la ex consigliera Cristina Belletti circa tre anni orsono". Stop and go?

No: "Quindi smentiamo quanto ’circola’ in questi giorni, Ma ancor più smentiamo il dialogo tra il Movimento 5 stelle e il locale Pd per conto di Lombardi e Belletti. Invitiamo i nostri fantasiosi detrattori a informarsi meglio per raccontare favole migliori quanto meno più ricche di consapevolezza".

Poi la vera notizia: "A un onor del vero il consigliere Lombardi si è limitato nelle scorse settimane ad affermare nella sua individualità di pensiero durante una chiacchierata tra quattro amici, che sarebbe disponibile ad appoggiare eventualmente e solo a certe condizioni una ’lista civica pura’ e non dalle intenzioni civette: da qui a millantare un inciucio col Pd, il falso è grave!".