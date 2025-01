I redditi di assessori e consiglieri. De Pascale guida la classifica

Tra Marco De Pascale a Gianluca Vannucci ci sono 147mila euro. Sono i due estremi del consiglio comunale se si guardano le dichiarazioni dei redditi per il 2023 pubblicate sul sito del Comune. Anche quest’anno l’avvocato De Pascale nonché consigliere di 2030, è l’amministratore che ha presentato la dichiarazione con il reddito complessivo più alto, 152.380 euro. Ribaltando la graduatoria la dichiarazione meno ‘pesante’ è quella del consigliere Gianluca Vannucci del Gruppo misto, con 4.707, in linea con l’anno precedente al contrario di De Pascale che lascia per strada quasi 40mila euro. Dopo De Pascale ecco, anche quest’anno l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa con 140.753 euro.

Rimanendo tra i membri della giunta comunale scende Christian Andruccioli passando da 53mila euro ai 30.512 dichiarati per il 2023. La sindaca Daniela Angelini si ferma a 38.216 euro. Leggermente inferiore all’anno precedente anche l’assessore la Bilancio Alessandro Nicolardi con 51.039, mentre fa un balzo arrivando a 27.168 Mattia Guidi. Stabile Simone Imola con 39.401 euro con Marina Zoffoli ferma a 24.147. A non avere ancora depositato la dichiarazione per il 2023 l’assessore Sandra Villa. In consiglio comunale si riparte dal presidente, Simone Gobbi che dichiara 55.014 euro mentre la vicepresidente, Laura Galli, arriva a 28.377. Partendo dalla dichiarazioni meno corpose, la più bassa non è più quella di Claudio Angelini, della Lista Caldari, che supera Vannucci presentando 7.050 euro. Compagno di banco e di lista è Moreno Villa che si conferma, invece, con 79.128 euro.

Non risulta pubblicato al momento il reddito di Stefano Caldari. All’opposizione Renata Tosi è in linea con l’anno precedente dichiarando 54.517 euro mentre Andrea Dionigi Palazzi (Fi) fa un passo indietro e si ferma a 20.491 euro. In casa Fdi Stefano Paolini arriva a 20.476 euro. Non risulta pubblicata la dichiarazione di Elena Raffaelli, della Lega, mentre Valentina Villa del Gruppo misto ha avuto un reddito complessivo di 36.539. In casa Pd, il neo consigliere Fabio Franchini arriva a 32.622 euro mentre Chiara Biagini si conferma la consigliera dei dem con il reddito maggiore arrivando a 80.830 euro. Lorenzo Premi presenta 28.949 euro, sulla stessa linea Enea Torcolacci con 26.112. Poco sopra Chiara Angelini, 30.968. Fa un salto in avanti Filippo Cupparoni passando da 6mila euro a 21.519 mentre Gloria Fabbri ‘timbra’ 34.989 euro. Non pervenuta la dichiarazione di Sara Cargnelli. In 2030, Lazzaro Righetti dichiara 22.825 euro, meno di Federica Torsani di Riccione col Cuore che passa da 17mila euro a 48.192. Stabile Francesca Sapucci di Riccione Coraggiosa con 14.021 euro. Infine non risulta pervenuto il reddito di Massimo Montanari.

Andrea Oliva