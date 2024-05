I titani concedono il bis con Malta

Doppio impegno internazionale casalingo, per i biancazzurrini della Federcalcio del Titano nati nel 2010. La Nazionale Under 14 di San Marino incrocerà i pari età di Malta questo pomeriggio e venerdì, con calcio d’inizio alle 15.30 e sempre allo stadio di Acquaviva. Un doppio appuntamento per il quale i giovani titani si sono allenati negli ultimi giorni. I biancazzurrini sammarinesi hanno sostenuto nei giorni scorsi due sedute di allenamento con mister Vanni ed il suo staff, pronti al debutto di questo pomeriggio. Un’ulteriore seduta è programmata per domani pomeriggio, alla vigilia del secondo incontro con i coetanei maltesi.

Le due sfide saranno trasmesse in diretta streaming gratuita, con commento in italiano, su Titani.tv. Un’occasione per vedere all’opera la Nazionale della Repubblica e un test significativo per mister Vanni utile per vedere all’opera i suoi.