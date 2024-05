I vigili riaprono la casetta in piazzale Roma

Un presidio fisso in piazzale Roma grazie ai vigili. La casetta della Polizia di Stato in piazzale Roma era stata un presidio per la zona mare. Ma del presidio in piazzale Roma negli ultimi anni è rimasta solo la casetta vuota, senza il personale delle forze dell’ordine. Un nervo scoperto venuto alla luce anche nei giorni scorsi con l’aggressione a un ragazzo di 26 anni, Aron Blfky, preso a calci e pugni da una baby gang nel piazzale a sera inoltrata. Secondo la sua testimonianza, tutto sarebbe avvenuto per una sigaretta negata. L’estate è alle porte, ma il fatto ha già messo in allarme i titolari delle attività

in centro, ricordando che in passato gli scontri tra baby gang e i blitz per scovare sostanze stupefacenti delle forze dell’ordine erano una costante.

A volere cambiare le cose ci ha pensato il Comune di Riccione. Il piazzale è un luogo sensibile durante l’estate, per questo in municipio vogliono agire in anticipo, prima che le baby gang si piazzino nell’area. Il comando della Polizia locale ha deciso di recuperare la struttura sostituendo le parti rovinate della casetta e farne un presidio dei vigili. Il nome sull’insegna sopra la porta cambierà. Non più Polizia di Stato, ma Polizia locale.

I lavori dovrebbero essere terminati in pochi giorni, poi da giugno il comando andrà a stabilire tempi e modi di utilizzo del presidio in uno dei luoghi più caldi della zona mare, soprattutto quando si parla di sicurezza e ordine pubblico.

a.ol.