I volontari a caccia di rifiuti

Be Kind presenta un evento di ‘clean-up’ sulla spiaggia di Cattolica, previsto per domani. "Questa iniziativa – spiegano i promotori – è realizzata in collaborazione con la Fondazione Cetacea di Riccione, e non è solo un evento, ma un vero e proprio movimento per la cura dell’ambiente. Si tratta di un’attività comunitaria volta alla pulizia di aree pubbliche, in questo caso la nostra amata spiaggia. Durante un ‘clean-up’ i cittadini si riuniscono per raccogliere rifiuti e detriti, contribuendo attivamente alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente naturale. È un gesto semplice ma potente, che mostra come piccole azioni possano avere un grande impatto". I partecipanti si incontreranno domani alle 10 al ‘Be Kind’, in via Carducci 118. Qui verranno forniti i guanti e i sacchi necessari per la raccolta dei rifiuti. L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti coloro che "desiderano fare la differenza, grandi e piccini".