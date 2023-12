"Il 2024 cruciale per la Riviera"

"Il 2024 sarà un anno delicato e fondamentale per il futuro della nostra Riviera, chiamata ad affrontare sfide difficili ma essenziali per rimanere competitiva, per far crescere il prodotto turistico e migliorare i dati piuttosto deludenti del 2023". Così in una nota il senatore 5 Stelle, Marco Croatti. "Secondo l’elaborazione del servizio di statistica della regione Emilia-Romagna riferita al periodo gennaio-ottobre 2023 la nostra provincia è ancora lontana dai livelli turistici pre-covid con una flessione del 10,1% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 4,4% riguardo alle presenze. Gli stessi dati riferiti al comune di Rimini sono ancora più negativi con una flessione dell’11,3% nei pernottamenti e del 5,4% nelle presenze. Abbiamo però le risorse e le capacità per risalire. Nel 2024 la prima grande sfida per la Riviera riguarderà il comparto balneare e la riforma delle concessioni demaniali, un’opportunità unica per rendere più forte la nostra offerta turistica con gare che porteranno investimenti sull’arenile dopo troppi anni di immobilismo. Nel settore turistico saremo chiamati a guardare al futuro su molti temi: dalla sostenibilità ambientale alle nuove tecnologie, dall’innovazione alla gestione delle crescenti aspettative dei viaggiatori in termini di esperienze

personalizzate e sicurezza".