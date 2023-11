Il Bellaria Basket pensa in grande

Oltre 200 iscritti per il Bellaria Basket che cresce anche in questa nuova stagione sportiva, con sempre più giovani. E’ stata presentata ieri, in compagnia di Andrea Prada e con la performance di Cricca, la nuova proposta sportiva 2023-2024 del Bellaria Basket, che ha coinvolto centinaia di famiglie. Quest’anno gli iscritti sono 200, dai più piccoli del minibasket alla squadra senior, impegnata in Divisione Regionale 2 (la ex promozione). "Siamo poi una delle poche società ad avere anche un settore femminile – spiega il presidente Paolo Borghesi – e l’idea è di disputare nei prossimi anni i campionati di settore giovanile in orbita Fip (dall’under 13 in su). Al momento abbiamo 4 squadre per il minibasket, che coinvolge i maschi dai 6 ai 10 anni, e le femmine tra i 10 e i 12 anni. L’allenatrice è Erika Brancolini. Per il settore giovanile abbiamo altre 4 squadre, guidate da Simone Porcarelli e Loriano Zannoni: dagli esordienti di 11 anni agli under 17. Infine la squadra senior".

Tra i progetti più interessanti ‘Speciale Bim’, in collaborazione con l’istituto Luce sul Mare: ragazzi e ragazze con diversi gradi e forme di disabilità che si incontrano una volta a settimana al Palatenda per giocare e divertirsi. "La nostra associazione sportiva è nata 23 anni fa da un gruppo di genitori, per permettere ai proprio figli di continuare a giocare a basket, quando ormai questo sport era sparito da Bellaria – spiega Borghesi –. Negli anni siamo gradualmente cresciuti, vincendo anche 3 campionati senior ma il nostro obiettivo è quello di vincere un campionato nelle giovanili. Già si intravedono i primi frutti, siamo in testa alla classifica. Continueremo a investire nella formazione". Arrivano i complimenti del sindaco Filippo Giorgetti: "Una bellissima realtà, quella del basket, come di altri sport in città, che sa valorizzare molto il settore giovanile, promuovendo l’inclusività e la cultura del gioco. Ringrazio a nome di tutta la città il Bellaria Basket per il servizio svolto".

Rita Celli