Il benvenuto al 2024 con un tuffo in mare

Dopo il brindisi un tuffo in mare. L’arrivo del nuovo anno a Riccione si saluta con il tradizionale tuffo in mare in compagnia, nelle acque dell’Adriatico quest’anno meno fredde che in passato. Il cambiamento climatico e le temperature miti degli ultimi giorni potrebbero spingere un pubblico più ampio a gettarsi tra le onde. D’altronde per chi vive in riva all’Adriatico resta un gesto scaramantico per propiziarsi un buon anno a venire in attesa della prossima bella stagione carica di aspettative e sogni. La mattina del primo giorno dell’anno alle 11,30 l’appuntamento è sulla spiaggia libera davanti piazzale Roma con il ‘Tuffo di Capodanno’. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di centinaia di coraggiosi armati solo di costume, pronti a sfidare le onde e le basse temperature. Ma a spingerli c’era il tifo di incoraggiamento di migliaia di persone giunte in spiaggia. Tra il pubblico saranno presenti anche quest’anno gli harleysti di Riccione Chapter Italy. Per scaldarsi dopo il tuffo sarà servita una merenda per tutti a base di vin brulè e ciambella offerta da Bar Peledo. Il Tuffo di Capodanno è un progetto promosso dal Comune e dalla Cooperativa Bagnini di Riccione in collaborazione con Capitaneria di Porto, Geat, PalaRiccione, Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Riccione, Associazione della Protezione Civile Arcione e Riccione Chapter Italy.