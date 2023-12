Il centro diventa un fortino

Agenti a ogni angolo di strada, unità cinofile ad annusare ogni cespuglio e centinaia di uomini dei tre corpi di polizia sammarinese a controllare il territorio. Centimetro per centimetro. Con postazioni lungo la Superstrada e naturalmente nel cuore del Castello di Città. Imponente lo schieramento della sicurezza, ieri a San Marino, per la visita del presidente Sergio Mattarella. Il centro storico è blindatissimo: parcheggi e vie sono chiuse al traffico dalle prime ore del mattino a metà pomeriggio. Tanto che la maggior parte degli invitati raggiunge Palazzo Pubblico salendo fino al centro storico in funivia. Negozi chiusi e pochissime persone in strada. Tutto fila via liscio rispettando la rigorosa tabella di marcia stilata con largo anticipo.