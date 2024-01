"Il centro Nautilus verrà presto sistemato"

"Il Centro per anziani Nautilus, che con l’abbondante pioggia di domenica si è allagato, perché piove dal tetto ed entra acqua dal pavimento e dalla strada, sarà sistemato al più presto".

Ad assicurarlo è l’assessore ai Servizi sociali e alla Famiglia, Marina Zoffoli, alla quale i volontari hanno chiesto aiuto. "l’intervento al Nautilus, in viale Lazio, era già previsto – premette –. La Geat infatti per il rifacimento del tetto in dicembre ha presentato un progetto con preventivo di spesa, già stato approvato,che ammonta a 47mila euro". Prosegue: "Di questo si stava occupando la nostra dirigente Laura Rossi, assieme a quella dei Lavori pubblici, ben prima dell’allagamento di domenica. Proprio oggi parteciperanno a un incontro per fare il punto sulle problematiche del Nautilus e sulle relative soluzioni. C’è già la copertura finanziaria per cui, come previsto, s’interverrà a breve. I volontari lo sanno. Nel frattempo è stata fatta una sommaria pulizia e una riparazione delle grondaie. Purtroppo in un anno col commissariamento non siamo riusciti a procedere prima. Appena ci siamo insediati, ce ne siamo occupati".

Come riportato domenica dai volontari del centro, dove a causa dell’allagamento è saltato il pranzo per una trentina di persone e il ballo per un numero maggiore di associati, è da oltre quattro anni che il fabbricato necessita di una ristrutturazione, diverse le richieste inoltrate al Comune nel tempo. Ora sembra arrivato il momento di sistemare tutto.

