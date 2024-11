Il Colorificio fa 80 e si regala un murale

"Attraverso l’arte contemporanea, trasformiamo la nostra facciata più in vista in un simbolo di accoglienza per chi arriva in Repubblica". Due mani che sostengono un cerchio cromatico. ’Il Cerchio della vita’, così, fa bella mostra di sé sulla facciata del Colorificio Sammarinese a Falciano. Ieri l’inaugurazione dell’opera murale Spectrum Vitae: Successivo/Complementare dell’artista murale e street artist riminese Basik. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Benedetta Masi, presidente e amministratore delegato di Colorificio Sammarinese Spa, i rappresentanti delle segreterie di Stato all’Industria e al Turismo e Poste; Gian Luca Amici, direttore generale di Poste San Marino e naturalmente Basik, Lucio Bolognesi. "Con il colore – dice Benedetta Masi – e opere monumentali come questa, gli edifici industriali divengono dei veri e propri landmark, capaci di qualificare il territorio e trasmettere bellezza, oltre a messaggi di forte valore sociale e culturale. L’opera Spectrum Vitae invita a riflettere sulla connessione profonda tra tecnologia, uomo e creatività, elementi che si intrecciano nel percorso della vita. Le mani, con il loro gesto semplice, simboleggiano l’equilibrio tra esperienza e innovazione, il dinamico divenire e trasformarsi di ciò che ereditiamo in ciò che costruiamo insieme". Un’opera murale, in occasione dell’80esimo anniversario di fondazione del Colorificio, che è stata realizzata su una superficie di 250mq. L’artista per due settimane si è spinto fino a 15 metri di altezza per rappresentare le due mani che sostengono il cerchio cromatico. Accurata è stata la progettazione del ciclo verniciante idoneo, a cura del laboratorio R&D di Colorificio Sammarinese che ha selezionato dal proprio catalogo, "prodotti resistenti all’esterno – spiegano – facili da usare e riproducibili in tutte le tinte scelte dall’artista. Sono più di 60 i colori formulati dal team di colorimetria. La riproduzione del cerchio cromatico è stata la sfida più grande e di soddisfazione per i tecnici che sono riusciti a realizzare un perfetto raccordo cromatico utilizzando una successione di colori saturi e vivi per rendere l’opera ben visibile anche da lontano". L’opera è anche protagonista di un francobollo emesso lo scorso 25 ottobre e inserito nella serie Eccellenze Sammarinesi. Il direttore generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici, dichiara: "Si è scelto di dedicare un filone di emissioni postali alle realtà imprenditoriali – spiega il direttore generale di Poste, Gian Luca Amici – che hanno contribuito alla crescita economica e sociale del Paese, un viaggio nelle eccellenze del territorio che si sono distinte per la loro attività nel corso degli anni. Il Colorificio Sammarinese è un’azienda storica di San Marino, che ha saputo rinnovarsi nel tempo e che rappresenta un punto di riferimento per l’economia del nostro Stato".