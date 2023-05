Il Comune a caccia di nuovi gestori per il centro civico

Il Comune di Santarcangelo a caccia dei nuovi gestori del centro civico di San Bartolo. E’ stato pubblicato il bando per affidarne la gestione: le proposte vanno depositate entro il 5 giugno. Come già avvenuto in questi anni, anche la futura gestione "dovrà favorire l’aggregazione dei cittadini" con "attività sociali, culturali e ricreative" organizzate "da gruppi di cittadini e associazioni", comprese "quelle che non dispongono di una sede". I nuovi gestori "potranno incassare, dai soggetti e gruppi autorizzati a utilizzare gli spazi, le tariffe stabilite dall’amministrazione", che saranno ridotte del 50% "per le associazioni del volontariato". La durata della concessione del centro sarà di tre anni, i gestori non dovranno pagare l’affitto.