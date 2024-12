Il Comune a portata di smartphone grazie alla piattaforma Municipium

Il Comune di Santarcangelo arriva direttamente sullo smartphone con la nuova app che raccoglierà le più importanti novità dall’amministrazione. Notizie, informazioni utili, eventi, scadenze, allerte meteo, a breve sondaggi e segnalazioni; tutto nel palmo di una mano grazie a ‘Municipium’, un ulteriore step nel processo di digitalizzazione e semplificazione, finanziato dal Pnrr. Dopo il nuovo sito e la rete internet, il comune sbarca anche sul cellulare, grazie all’applicazione del Gruppo Maggioli, per rendere ancora più facile e veloce la comunicazione tra l’ente e i cittadini.

Le istruzioni sono semplici: basterà installare sul proprio smartphone l’app, selezionando, tra gli enti disponibili, il comune di Santarcangelo, accedendo ad una serie di informazioni utili e alle ultime notizie sulle attività e sugli eventi. Da qualche settimana, sul sito internet e sulla nuova app è anche disponibile il servizio di prenotazione online di appuntamenti per gli uffici anagrafe e residenze, relazioni con il pubblico e digitale, servizi cimiteriali, sportello al cittadino e stato civile.

"È ormai evidente che gran parte degli utenti naviga sul web utilizzando lo smartphone e ha l’esigenza di trovare in pochi clic informazioni chiare e complete – spiega il sindaco Filippo Sacchetti –. Grazie all’app Muncipium diamo una nuova risposta a questa necessità, mettendo tutte le notizie, gli avvisi importanti e i servizi a portata di smartphone, 24 ore su 24, 7 giorni su 7". Ma le novità non finiscono qui, prossimamente verranno somministrati sondaggi sull’opinione dei cittadini sui servizi o sulle nuove opportunità offerte dagli strumenti digitali, a cui sarà possibile rispondere sia sul sito che sull’app. E’ invece prevista per i primi mesi del 2025 l’attivazione della nuova piattaforma dedicata alle segnalazioni, integrata con il sito e con Municipium e con la possibilità di inviare foto e altri allegati.

Federico Tommasini