"Il Comune compri il Golf Club"

Sognare non costa nulla, recita il detto. Tanto vale farlo in grande, si è detta la lista 3V Verucchio Villa Verucchio. In attesa di scoprire le carte, domani al centro civico di Villa Verucchio (ore 20.30), la lista del candidato sindaco Giancarlo Lazzaretti cerca di mandare in buca un’idea "green": rendere il Golf Club proprietà del Comune. "Abbiamo contattato il curatore fallimentare per partecipare alla prossima asta e acquisirne la proprietà". Dopo il fallimento della Cmv, il Golf Club è in vendita dal 2021. Ma le successive 8 aste sono finite tutte deserte, nonostante il prezzo sia passato dagli iniziali 5 milioni ai 937mila euro dell’ultima ‘battuta’, due settimane fa. La lista 3V ha già individuato il portafogli da cui attingere. "Il tutto sarà attuabile istituendo un finanziamento sportivo a tasso zero, presso l’istituto per il credito sportivo". Venendo da una amministrazione che non ha acceso un mutuo nell’ultimo lustro, questa sarebbe già una notizia. Lazzaretti e i suoi si spingono oltre. "Vogliamo costituire una cooperativa di comunità che si occuperà della gestione e della manutenzione. La caratteristica fondamentale dovrà essere quella di occupare persone con disabilità e giovani del territorio".