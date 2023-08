Il Comune prepara 12 assunzioni

Per il fabbisogno del personale nel triennio 2023-2025 il Comune di Coriano prevede formazione, attivazione di un Ufficio gare e gestione progetti Pnrr, nonché dodici assunzioni: undici dipendenti a tempo determinato e indeterminato e un segretario comunale. Come fanno sapere il sindaco Gianluca Ugolini e la vice Domenica Spinelli, "l’operazione approvata dalla giunta comunale, è stata resa possibile grazie alle nuove risorse a bilancio, messe a disposizione dall’estinzione anticipata dei mutui lo scorso maggio per oltre 650mila euro. Questo ha permesso di liberare a regime circa 220 mila euro di spese correnti". Altro capitolo l’attivazione dell’Ufficio gare e Gestione progetti Pnrr, che sarà costituito da quattro dipendenti, due funzionari, un istruttore amministrativo, e un capo area già in servizio presso l’ente. Tra le funzioni in capo all’ufficio: lo studio della normativa in tema di appalti e finanziamenti, la predisposizione della modulistica per le procedure di gara, la consulenza e il supporto alla programmazione per le procedure di acquisto. In quanto alla formazione, l’amministrazione ha stanziato 10mila euro generati dall’avanzo di bilancio.