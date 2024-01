Il dialetto va in trasferta

Lorenzo Scarponi porterà il vernacolo bellariese nella ’Giornata Nazionale Del Dialetto’, in rappresentanza della Romagna, sabato alle 16 Auditorium ’F. Marini’ di Falconara Marittima. "La poesia neodialettale – rilevano i promotori – trova espressione nelle liriche di Lorenzo Scarponi nel dialetto dittongato di Bellaria Igea Marina, un dialetto che, non per far ridere o

raccontare due o tre vecchie storielle di paese ma con l’ambizione di dire cose più

elevate, difficili magari e poi le donne sempre presenti spesso mute ma con un corpo

e dei movimenti che parlano".