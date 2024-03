Il dosso della discordia fa infuriare via Ravenna. Avviata una raccolta firme per rimuoverlo

Togliamoci di ‘dosso’… quel dosso. Lo chiedono in tanti, a Bellaria Igea Marina. Lo fanno i residenti in zona via Ravenna, che hanno fatto partire una petizione. Lo chiedono i consiglieri e anche chi transita su quella strada ogni giorno. "Facciamo i complimenti a chi ha progettato e autorizzato il nuovo dosso su via Ravenna – scrivono i promotori della petizione, come Jacopo Vasini –. Non è stato realizzato neanche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale che collega la fermata del bus. E’ un’opera assolutamente inutile e pericolosa. Soprattutto per le ambulanze che da lì passano anche a velocità sostenuta, per immettersi sulla superstrada per Rimini". Il nuovo dosso artificiale in asfalto è arrivato martedì scorso.

"Non è ancora segnalato, solo da cartelli – continua Vasini – Ha già creato problemi agli automobilisti. C’è chi ha anche rotto una sospensione. Il limite è dei 30km/h ma la gente su via Ravenna va anche ai 50km/h. Per non parlare dei mezzi di soccorso. La strada è di transito, ci passano bus, camion, ambulanze". Le firme raccolte, ad oggi, superano la trentina. Ma molti cittadini si sono prenotati per sottoscrivere la petizione nel weekend. "Ancora una volta i nostri amministratori si dimostrano incompetenti – dichiara Berardi (Civici per Bim) –. Un dosso del genere è quasi impossibile da vedere. Era meglio un semaforo a chiamata. Hanno creato un problema come su via F.lli Cervi. E poi, sicuri sia a norma?".

r.c.