Il ’Fellini’ in missione per i nuovi voli. Vertice con i manager di Ryanair. Germania e Francia nei radar

In missione a Dublino per ’strappare’ nuove rotte a Ryanair. Dopo la trasferta a Dubai (lo scorso novembre) per incontrare compagnie e tour operator legati al mercato russo e asiatico, i vertici di Airiminum – la società di gestione dell’aeroporto di Rimini – volano in Irlanda. Domani e martedì una delegazione guidata da Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell’aeroporto, sarà a Dublino per incontrare i manager della compagnia Ryanair. Al faccia a faccia parteciperà anche Emanuele Burioni, direttore di Apt, ovvero l’agenzia di promozione turistica per l’Emilia Romagna. L’obiettivo è fare il punto per questa stagione e pianificare già le nuove rotte dal 2025 in poi, a cui l’aeroporto sta lavorando da tempo.

"Ryanair intende operare nuovi voli a Rimini quest’anno – premette Corbucci – Intanto ha già confermato per il 2024 le 9 destinazioni che avevamo l’anno scorso: Cagliari e Palermo, Londra, Vienna, Praga, Budapest, Cracovia, Varsavia, Kaunas. Per alcuni voli le vendite sono già iniziate". L’anno scorso Ryanair ha portato circa 200mila passeggeri a Rimini, due terzi del totale. "La compagnia è pronta ad ampliare le rotte già da quest’anno. Ma a Dublino si parlerà anche dei voli dal 2025 in poi".

Quali siano le rotte in ballo Corbucci, per ora, non vuole svelarlo. Ma è certo che si parlerà dei voli da Francoforte e Colonia, di nuove rotte dall’Inghilterra, dalla Francia e dall’est Europa. Nel frattempo proseguono le trattative con Wizzair, per convincere la compagnia low cost a implementare le rotte al ’Fellini’. Ma si lavora anche, con altre compagnie, per aggiungere voli nazionali: più Roma che Milano. Un obiettivo dichiarato e condiviso da Airiminum con la Fiera e con gli albergatori.

Proprio venerdì Corbucci ha incontrato l’associazione albergatori, per illustrare piani e strategie dell’aeroporto. Un incontro che Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi, giudica "positivo. Finalmente ci sono le condizioni per rendere Rimini e la Riviera sempre più accessibili grazie alle nuove rotte. Un obiettivo che sarà possibile anche grazie alle attività di marketing che saranno finanziate dall’aumento della tassa di soggiorno, decisione sofferta ma che alla fine abbiamo condiviso per il bene della città". Non è escluso poi che Federalberghi "possa partecipare, anche con altre risorse, alla promozione dei voli. Lo valuteremo". Ad Airiminum "chiediamo certezze sul ritorno dei voli dalla Germania".