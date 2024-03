"Il governo è contro i sindaci"

"Governo e destra sono contro i sindaci. Il Pd ha proposto un atto parlamentare, respinto dalla maggioranza, per delimitare la responsabilità dei sindaci che per legge sono responsabili del governo politico dell’ente ma poi continuano a rispondere di tutto ciò che succede nelle loro città". Così i deputati del Pd Andrea Gnassi e Federico Gianassi, che hanno firmato l’atto insieme ai componenti democratici della Commissione Giustizia di Montecitorio.

"Da più di trent’anni la legge distingue infatti tra responsabilità politica in capo al sindaco e agli amministratori locali e responsabilità tecniche e gestionali in capo al corpo amministrativo - aggiungono i deputati dem -. Nonostante questa previsione i sindaci finiscono per rispondere di

tutto ciò che accade nei loro comuni".