"Il governo smetta questa farsa"

"Il governo, dopo che per l’ennesima volta il Consiglio di Stato chiede che si facciano le gare per i balneari, si assuma le proprie responsabilità e smetta la farsa portata avanti fino a qui". Lo chiede il parlamentare Pd Andrea Gnassi. "Prima hanno provato a far credere che si potesse uscire dalla Bolkestein. Poi hanno allungato le coste italiane di migliaia e migliaia di chilometri per far credere che le coste e le spiagge non fossero una risorsa limitata e quindi non fossero necessarie gare, al limite mettendo a bando coste e spiagge senza concessione, ovvero parchi naturali, scogli, zone protette, aree fluviali. Le coste e le spiagge italiane sono un patrimonio del Paese, perno del turismo. Ora il governo non perda altro tempo e convochi Regioni, Comuni, mondo imprenditoriale e sindacale e faccia la legge quadro per le gare, individuando criteri trasparenti e chiari".