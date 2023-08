Il Gran Premio si fa in sei

Si avvicina settembre con il Gran Premio di Cattolica. Ed anche quello di Bellaria e di Riccione. Gli organizzatori del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini danno il via da questa settimana alla campagna promozionale che quest’anno non riporterà solo i nomi di Misano, località che ospita il Gp, San Marino e la Riviera di Rimini. Infatti nei manifesti che verranno affissi in alcune città nei luoghi più frequentati, i turisti potranno vedere diverse versioni del poster e dei maxi manifesti disegnati da Aldo Drudi. Una pioggia di colori declinata in sei diverse colorazioni a seconda del comune della costa, a cui aggiungere San Marino. Nel poster, a indicare la diversa località è uno striscione trainato da un aereo, di quelli che tradizionalmente solcano i cieli della riviera romagnola sulla testa dei bagnanti. Il pubblico potrà ritirare come ricordo il poster del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini negli uffici IAT di ogni Comune e all’Ufficio del Turismo di San Marino. A questa fase promozionale nel mese di agosto seguirà quella degli eventi collaterali al Gran Premio che anche quest’anno caratterizzeranno le principali località e il Titano. Al fianco delle amministrazioni comunali ci saranno anche i rispettivi Moto Club.