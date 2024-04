Il Grand Hotel a caccia di rinforzi

Il Grand Hotel di Rimini è da sempre simbolo di un’accoglienza dal sapore internazionale dove nulla si può improvvisare. Il livello della struttura e dei servizi offerti alla clientela selezionata che la frequentano esigono una squadra di dipendenti con alta professionalità. Un’esigenza viene confermata dai requisiti elencati nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito aziendale, dove sono pubblicate numerose mansioni a cui ci si può candidare. Innanzitutto, per lavorare al Grand Hotel occorre avere un’esperienza di almeno due anni maturata nello stesso ruolo per cui si invia il curriculum e in alberghi di pari categoria. Inoltre si richiedono una buona conoscenza della lingua inglese per i ruoli a contatto coi clienti, la predisposizione al lavoro di squadra e ai contatti umani, ottime doti relazionali, flessibilità oraria e la conoscenza degli standard di servizio di settore.

Le professionalità che servono attualmente sono numerose e vengono elencate in base al settore. Per il ricevimento: receptionist turnante, shift leader (capo turno) turnante, portiere di notte. Per il servizio al ristorante: secondo maitre, chef de rang, commis di sala, aiuto sommelier, demi chef de rang, addetti al buffet. Per il bar e il servizio in camera: commis di bar, aiuto barman, addetto al servizio in camera. In cucina: chef de partie, demi chef de partie, commis de partie. Per il reparto della pasticceria: chef, panettiere, demi chef, commis. Per la gestione e pulizie delle camere si cercano cameriera ai piani, seconda governante. Per candidarsi occorre collegarsi al link https://www.grandhotelrimini.com/it-IT/lavora-con-noi e compilare il formulario appositamente predisposto per l’invio del proprio curriculum, facendo attenzione a specificare la mansione alla quale si è interessati. In base alle leggi vigenti, le ricerche si intendono valide per donne e uomini.