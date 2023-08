"Il lago Azzurro diventerà la nostra spiaggia"

Diventerà "la spiaggia di Santarcangelo". Dopo tanti anni, finalmente il progetto di riqualificazione del lago Azzurro diventerà realtà. L’altro ieri Adriascavi, la società della famiglia Pozzi, proprietaria dell’area, ha presentato al Comune il piano urbanistico per l’intervento. Un progetto che, in accordo con l’amminstrazione, prevede la realizzazione di un chiosco bar e un ristorante, di uno spazio per gli eventi, nonché di aree attrezzate per lo sport e per fare pic-nic. Nell’intesa con il Comune prevista anche la realizzazione di un parcheggio e di un’area verde.

La Adriascavi si impegna a cedere un’area pubblica per la sosta, di circa 700 metri quadrati, e un’area verde che si estenderà per oltre 2mila metri. Non ha dubbi Filippo Sacchetti, assessore all’urbanistica di Santarcangelo: "Quello che prenderà forma al lago Azzurro rappresenta per la nostra città un grande progetto di rigenerazione ambientale. L’ex cava, chiusa definitivamente grazie al piano con cui il Comune ha azzerato le attività estrattive approvato nel 2019, lascerà spazio a un luogo dedicato alle attività per il benessere e il tempo libero". Il progetto, vale la pena ricordarlo, arriva dopo un lungo braccio di ferro e la

battaglia legale tra Adriascavi e il Comune. Un contenzioso che si trascinava fin dal 1999, dopo che i carabinieri forestali avevano accertato l’attività estrattiva illecita da parte dell’azienda. La ditta aveva impugnato la multa fatta dal Comune. Il tribunale di Rimini, nel 2013, aveva accolto il ricorso dell’azienda, ma la Corte d’appello prima e la Cassazione poi hano dato ragione al Comune.

Fine della battaglia legale, e ora Adriascavi è pronta a investire e a riqualificare finalmente il lago Azzurro. Un progetto in cui, dice Sacchetti, "ospitalità e qualità della vita a contatto con la natura andranno di pari passo. E il Comune collaborerà col privato per portare al lago Azzurro eventi sostenibili e adeguati ai nuovi spazi". Stando al progetto depositato da Adriascavi, serviranno 100mila euro per l’intervento di riqualificazione. Se tutto filerà liscio i lavori potranno partire nel giro di alcuni mesi. Ma il lago Azzurro e il vicino lago Santarini sono anche al centro del progetto avanzato dal Consorzio di bonifico, per trasformare i due bacini in una preziosa risorsa idrica per l’agricoltura. Un intervento da 15 milioni di euro, finanziato dal Pnrr.