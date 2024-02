Il magico universo di Shezan

Con un magico incanto Piccoli mondi, rassegna di concerti e teatro per famiglie, chiude la sua stagione con Il Genio impossibile. Sul palco, domani alle 17, nella Nuova Sala Africa, in viale Gramsci a Riccione (ingresso 7 euro), Alexsander De Bastiani, in arte Shezan, capitano della nazionale italiana della squadra di magia da scena e tre volte finalista ai campionati del mondo, pronto a stupire il pubblico con uno spettacolo di grande abilità, giocoleria e destrezza. Al centro della performance il genio decisamente bizzarro, senza lampada e senza padrone che abita in una piccola teiera e gira il mondo alla ricerca del fantomatico strofinatore, mostrando effetti magici e numeri unici al mondo.Il pluripremiato De Bastiani ha fondato App Regia 2.0, suo personale modo di fare regia e di condividere le esperienze personali, aiutando gli altri a esprimersi.

ni. co.