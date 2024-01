Il mercato delle auto. Ripresa fiacca nel 2023: "Quest’anno andrà meglio grazie ai nuovi incentivi"

La ripresa c’è stata. Ma il mercato dell’auto a Rimini viaggia ancora col freno a mano tirato. Nel 2023 le nuove macchine vendute sono state 6.319, quasi un migliaio in più rispetto all’anno precedente, che ha fatto segnare il record negativo con sole 5.446 immatricolazioni. In dodici mesi le vendite delle vetture nuove sono cresciute del 16 per cento, quasi in linea con la media nazionale. In Italia il 2023, stando ai dati Unrae – l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri – ha chiuso con 1.566.448 auto nuove immatricolate, il 19 per cento in più. Segnali di una timida ripresa. A Rimini – come nel resto d’Italia – sono ancora lontani dal 2019, anno in cui furono vendute 9.425 auto nuove nella nostra provincia. Il 2024 si prospetta migliore, grazie soprattutto ai nuovi incentivi. I bonus andranno a scaglioni, a seconda della tipologia di auto e anche del reddito, prevedendo fino a un massimo di 13.750 euro per chi acquisterà una macchina elettrica (e ha un Isee basso).

"Ci aspettiamo un anno positivo con i nuovi incentivi, che sono fondamentali per rilanciare il mercato delle auto e favorire la transizione ecologica", conferma Marco Ciavatta, titolare della Marcar, che ha i marchi Opel, Volvo e – da poco – anche Peugeot e Citroen. Il 2023 "si è chiuso con numeri migliori rispetto al 2022, ma pur sempre bassi rispetto ai livelli del 2019. Il caro-carburante ha inciso, ma le vendite sono state rallentate soprattutto dall’aumento generalizzato dei prezzi delle vetture e dalla scarsa disponibilità. La produzione è aumentata nuovamente subito dopo l’estate, negli ultimi mesi del 2023 c’è stata una maggiore disponibilità di auto e questo ha aiutato. Segnali positivi che ci fanno pensare che il 2024 sarà sicuramente migliore". Anche per Giovanni Piraccini, titolare di Ren-Auto, che ha i marchi Renaut, Nissan e Dacia, e presidente dell’Acar (l’associazione delle concessionarie riminesi) l’anno appena andato in archivio non è stato semplice, "nonostante una ripresa ci sia stata. Ma ci attendiamo tutti un 2024 migliore".

Tornando ai dati delle immatricolazioni, la Dacia si conferma (come nel 2022) il marchio più venduto nel Riminese. Nel 2023 sono state 592 le auto vendute, 134 in più dell’anno precedente. Al secondo posto Volkswagen con 471 auto vendute (101 in più del 2022), sul terzo gradino del podio Fiat con 452. Completano la top ten Toyota (380 immatricolazioni), Kia (375), Renault (335), Peugeot (277), Opel (274), Jeep (367), Suzuki (251). In risalita i marchi tedeschi: 210 le macchine vendute per Mercedes, 196 per Bmw, 191 per Audi. Numeri importanti anche per le auto di lusso. Nel 2023 Maserati ha raddoppiato, con 12 auto vendute rispetto alle 6 del 2022, 30 le immatricolazioni per Porsche ma sono state vendute anche 3 Lamborghini e una Ferrari.

Manuel Spadazzi