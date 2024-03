Il Metromare va di corsa. Ok al prolungamento. Da Santarcangelo a Cattolica in un’ora

Da Santarcangelo a Cattolica in meno di un’ora, senza mai alzarsi dal sedile del Metromare. Questo l’obiettivo che i Comuni interessati dal passaggio del mezzo pubblico, la Provincia e Pmr, Patrimonio mobilità Rimini, intendono raggiungere. La data di scadenza della previsione al momento non c’è. Ma il viaggio è iniziato per prolungare a nord e a sud l’attuale tratta del Metromare che collega le stazioni di Rimini e Riccione. Ieri è stato presentato il protocollo di intesa che vuole prolungare il tracciato del Trasporto rapido costiero, così si chiamava in origine, fin dall’accordo di programma del 2008, fino ad arrivare a Santarcangelo. Questa era una previsione che in origine non era stata considerata, ma che oggi piace e non poco alle amministrazioni coinvolte. "L’obiettivo – spiega Stefano Giannini, presidente di Pmr – è avere due hub per la mobilità nelle due vallate, uno a Santarcangelo e l’altro a Cattolica. Diventerebbe importante per connettere le vallate al trasporto sulla costa". Al momento un progetto definito per giungere a Santacangelo non c’è. Al ministero andranno presentate due proposte, poi verrà fatta la scelta. Oggi sta per partire il prolungamento del Metromare dalla stazione ferroviaria di Rimini fino ad arrivare alla Fiera, passando a fianco della linea ferroviaria. Trattandosi di finanziamenti del bando Pnrr, i lavori andranno terminati in appena due anni, nell’estate del 2026. Compito non semplice se si pensa che andranno realizzati due ponti, sul porto canale e sul deviatore del Marecchia, e un sottopasso alla Ss16 nella zona della Scm. Una volta arrivati in Fiera dovranno essere a buon punto gli atti e i progetti per arrivare a Santarcangelo.

Due le ipotesi la vaglio. La prima è proseguire lungo l’asse ferroviario, la più probabile. Altrimenti seguire la linea della via Emilia. Come ribadito dalla sindaca Alice Parma e dall’assessore all’Urbanistica Filippo Sacchetti, il prolungamento del Metromare fino alla città clementina sarà fondamentale per intercettare l’utenza e i tanti pendolari che si spostano verso Rimini da Santarcargelo, da Santa Giustina e dall’area artigianale. Ogni giorno ci sono 3mila santarcangiolesi che si spostano verso Rimini e 1.700 fanno il percorso al contrario.

"L’arrivo a Santarcangelo è previsto alla stazione, ma se ci saranno maggiori risorse vorremmo portarlo a ridosso del centro storico" spiega la sindaca. Serviranno almeno 50 milioni di euro per completare i circa 5 chilometri di percorso. Enti e Pmr parteciperanno al bando ministeriale per ottenere i fondi a fine anno. E ci metteranno anche il progetto per il prolungamento del Metromare da Riccione a Cattolica. Su questa tratta Pmr, Provincia e Comuni ci avevano già provato, ma il progetto non venne fananziato. Il motivo stava "nel fatto che l’amministrazione riccionese in passato non era disponibile a percorsi ‘protetti’" ricorda Giannini. Ora si riparte, dopo il cambio di amministrazione. "Ci ripresenteremo a fine anno con una nuova proposta che ricalca i criteri del bando ministeriale".

Andrea Oliva