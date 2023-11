Il Millepiedi cerca educatori

C’è tempo fino al 22 novembre per candidarsi alla selezione per un posto da educatore ambientale alla cooperativa sociale riminese Il Millepiedi. Le attività di cui si dovrà occupare il professionista ricercato consistono nella realizzazione di progetti educativi e didattici su temi inerenti l’ambiente e la sostenibilità nel periodo che va da gennaio a maggio 2024. La persona ideale possiede la laurea in scienze ambientali, naturali, biologiche, geologiche, agrarie, ingegneria ambientale, o simili; risiede nelle province di Rimini o Forlì-Cesena; è automunita e ha propensione e disponibilità a lavorare con bambini e ragazzi presso scuole per l’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Il curriculum va inviato tramite mail (segreteria.personale@cooperativailmillepiedi.org). Come si legge nel sito www.ilmillepiedi.it, l’area progetti di educazione Ambientale è nata all’interno della cooperativa nel 2008, "per dare riconoscimento e sviluppare un settore che in questi anni in cooperativa è molto cresciuto e che ha saputo creare molte collaborazioni con istituti scolastici, enti locali, associazioni locali e nazionali, imprese". Esistono possibilità anche per altre figure presso la cooperativa, così specificato nella sezione ‘lavora con noi’ del sito www.ilmillepiedi.it: "Ti invitiamo a visionare le aree di intervento e i titoli di studio che maggiormente vengono impiegati. Invia il tuo curriculum: qualora vi sia la necessità di figure professionali corrispondenti al tuo profilo, ti contatteremo per un colloquio". Requisiti, oltre il titolo di studio, sono alta motivazione, predisposizione alla relazione d’aiuto e al lavoro di gruppo, disponibilità negli spostamenti anche in comuni limitrofi a Rimini, flessibilità oraria. Quindi largo a insegnanti, educatori, psicologi, coordinatori da impiegarsi in asili nido, scuole d’infanzia, centri estivi, strutture di accoglienza e centri famiglia.