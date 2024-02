Il mondo secondo Pinocchio

All’Auditorium della Fiera di Morciano domani alle 16,30 fa tappa Sciroppo di Teatro, progetto di welfare culturale di Ater Fondazione. In scena Secondo Pinocchio della Compagnia Burambò, spettacolo di burattini, pupazzi e attore di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. Il racconto parte da Pinocchio che con una catena al collo ulula come un cane. Alle sue spalle appare il burattinaio che lo libera e gli ricorda che la famigerata scena, quella che lo vede braccato dal contadino, è stata tolta dal copione. Si chiarisce subito la cifra dello spettacolo, la finzione è scenicamente dichiarata. In una specie di gioco senza trucchi e inganni, Pinocchio decide di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, avvalendosi come di una controfigura: una marionetta di legno con articolazioni snodabili. Nel finale si scopre come Pinocchio diventa un bambino in carne ed ossa.