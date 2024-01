Il murales dei tifosi è tornato come nuovo

Come nuovo. Dopo tre mesi di lavoro, il murales di Romeo Tentoni, in arte Rommel al Lido San Giuliano è tornato a splendere di biancorosso. Erano i primi giorni di ottobre, erano i giorni in cui il Rimini stava cercando di digerire la pesante sconfitta di Cesena, quando a Tentoni si era presentata una brutta sorpresa. Qualcuno aveva imbrattato il murales che l’artista riminese, insieme al figlio Mattia, aveva dedicato ai tifosi biancorossi. Su quel murales che ’racconta’ il Romeo Neri e i suoi tifosi era spuntata una mano aperta con le cinque dita a simboleggiare i cinque gol rifilati dal Cesena al Rimini.

Un brutto gesto al quale Tentoni ha posto subito rimedio rimettendosi al lavoro. Ieri l’inagurazione con tanto di brindisi in compagnia dei giocatori del Rimini, Semeraro, Langella, Delcarro e Rosini, l’assessora Mattei e naturalmente tanti tifosi.