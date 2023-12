Il Natale a Morciano. Ecco il calendario

Le festività a Morciano scaldano i motori. È stato presentato ieri il programma realizzato da Nuova SAM (Scuderia Automobilistica Morcianese), Pro Loco, A.C. Morciano e Gruppo Scout, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna, per allietare il periodo natalizio dei cittadini. Cuore pulsante della programmazione natalizia (che durerà dall’8 dicembre al 6 gennaio) sarà Piazza del Popolo dove saranno presenti pista di pattinaggio sul ghiaccio, salto con il trampolino, giostra per la pesca dei cigni, zucchero filato e popcorn.

Nel dettaglio, il giorno dell’Immacolata, dalle 15 tutto avrà inizio con ’Gimkana auto a pedali’, la prova di abilità per bambini gratuita. Presente anche il gazebo degli scout con castagne e vin brulè. Domenica 10 dicembre dalle 8 inizierà la Morciano Winter Cup in piazza Ghigi. Dalle 16 ’Magicherie’: spettacolo per bambini con la Combriccola dei Lilipuziani. Domenica 17 dicembre invece dalle 15 avranno inizio le Olimpiadi di Natale, a cura di Azione Cattolica Petmodel Christmas Edition a cura di AbbaioCamp. Ancora, il giorno della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, dalle 15 tornerà la ’Gimkana auto a pedali’. Stacco natalizio e per Capodanno, prima di riprendere con gli appuntamenti del caso per il primo dell’anno. Lunedì 1 gennaio dalle 11 si terrà la mmotobenedizione della città di Morciano, in collaborazione con il Ducati Club DRD con ciambella e vin brulè. La chiusura del programma per le festività sarà quindi per il giorno della Befana, quando il 6 gennaio Mago Pastrocchio terrà il proprio spettacolo di magie, giocolerie, equilibrismo e risate. Alle 15.30 poi arriverà in città la Befana e alle 16 inizierà il concerto Live a cura di Hall of Music, il tutto accompagnato dal solito gazebo degli scout con castagne e vin brulè. Non mancherà poi la tradizionale tombola, a partire dalle 21 nel padiglione fieristico, dal 14 dicembre al 6 gennaio.