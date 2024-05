Il nuovo porto di Cattolica prende forma. A giugno sarà inaugurato il primo tratto pedonale

Prosegue a ritmo spedito il piano di interventi per circa un milione e mezzo di euro, interamente finanziati dalla Regione Emilia Romagna, cui 600mila destinati al dragaggio, per il porto di Cattolica. Sono terminati gli interventi strutturali alla banchina di scarico del pescato sotto la Madonnina, la Madonna del Mare, e dunque la statua è di nuovo fruibile dai fedeli. Ma sta anche procedendo la realizzazione del percorso pedonale che collegherà la passeggiata pedonale Paolucci alla passeggiata Lungo Tavollo con un nuovo arredo. È già stato realizzato un tratto di circa 180 metri tra la banchina della Madonnina e la passeggiata Paolucci ed entro i primi di giugno sarà aperto e fruibile a turisti e cittadini. Le squadre di operai sono al lavoro per montare la pavimentazione di pietra arenaria che sostituisce parte del vecchio selciato. L’arenaria è stata scelta in quanto, per caratteristiche e peculiarità, valorizza al meglio il percorso turistico della passeggiata. Il prossimo intervento riguarderà la sostituzione dei pontili galleggianti in acciaio e legno. "Proseguiamo con la riqualificazione dell’area del Porto sia come luogo di lavoro dell’impresa ittica locale che salotto vista mare di Cattolica – spiega il vice sindaco, assessore al turismo e alla pesca Alessandro Belluzzi – un piano di interventi che cittadini e operatori del Porto aspettavano da anni e che renderanno ancora più bella e attrattiva quell’area, con una passeggiata nuova e piacevole da percorrere, suggestiva per cittadini e turisti. I lavori porteranno un miglioramento anche sul fronte dell’accessibilità nautica e della sicurezza. C’è anche grande attenzione al tema ambientale nel piano di riqualificazione. Proseguiremo per arrivare a consegnare alla città la nuova darsena secondo i tempi che ci siamo dati. Intanto i primi di giugno, quei 180 metri di passeggiata saranno percorribili".

lu. pi.