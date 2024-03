Il pinguino Bilù diventa cittadino onorario

La città di Cattolica da oggi ha un nuovo cittadino onorario in carne, becco e piume. Ieri mattina la sindaca Franca Foronchi ha consegnato all’Acquario di Cattolica una pergamena con la cittadinanza onoraria al cucciolo Bilù, primo cittadino pinguino della Regina. Accanto a nomi di personaggi prestigiosi, ci sarà anche quello del pinguino di Humboldt dell’Acquario, ambasciatore di messaggi importanti legati alla sostenibilità e alla tutela delle specie a rischio estinzione. "Benvenuto Bilù nella nostra comunità _ dichiara la prima cittadina _ primo pinguino cattolichino. La cittadinanza alla mascotte dell’Acquario ha un un valore non solo simbolico. È un atto con cui vogliamo rinnovare e ribadire il nostro patto con l’ambiente, la visione di città sostenibile e in armonia con la natura. È anche un’onorificenza al grande lavoro che svolgono gli operatori dell’Acquario, un vanto per la nostra comunità. Un’eccellenza che arricchisce l’offerta della nostra città in ogni stagione".

Il cucciolo è nato nel 2023 proprio all’Acquario, il suo nome è stato scelto dalla comunità online. Per la struttura Costa Edutainment quello della cittadinanza si tratta di un riconoscimento importante: l’Acquario da sempre porta avanti con famiglie e scuole progetti di sensibilizzazione. "Ci onora ricevere questo gesto d’attenzione al nostro lavoro – ha dichiarato Patrizia Leardini, direttrice Costa Edutainment - l’urgenza di proteggere il pianeta che abitiamo è la nostra mission". Per l’occasione, la Fabbrica del cioccolato Staccoli ha omaggiato i presenti alla cerimonia con Cioccobilù, il pinguino di cioccolato artigianale creato appositamente per salutare il nuovo cittadino onorario di Cattolica. Il pubblico dell’Acquario, arrivato da tutta Italia e dall’estero, ieri si è goduto la prima giornata d’apertura con anche l’arrivo del gigantesco Megalodonte, riproduzione di uno squalo preistorico di 12 metri, nell’area Il Mondo dei dinosauri. L’Acquario è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 (le biglietterie chiudono alle 17). Info: acquariodicattolica.it.

Maurizio Principini