Il prefetto Padovano fa tappa in Valconca

Alta Valconca: il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano in visita ufficiale a Saludecio, Mondaino e Montegridolfo. Come si legge in una nota, quello svoltosi giovedì scorso è "stato un incontro improntato alla cordialità, nel segno della collaborazione e delle sinergie istituzionali sul territorio, che ha consentito al Prefetto di approfondire la conoscenza delle tre piccole municipalità, delle loro caratteristiche peculiari, delle bellezze storiche, paesaggistiche e monumentali". Il prefetto è stato accompagnato nella visita dai sindaci, Dilvo Polidori, Massimo Giorgi e Lorenzo Grilli e da altri rappresentanti delle amministrazioni comunali. In particolare a Saludecio ha avuto modo di apprezzare una mostra dedicata al Giorno della Memoria, mentre a Mondaino Rosa Maria Padovano ha visitato il museo paleontologico e l’esposizione dedicata alla produzione di fisarmoniche per cui il borgo è celebre in tutta Italia. A Montegridolfo, soffermandosi nella sala del Consiglio comunale, ha ricevuto un testo riguardante la LXXII edizione Convegno di Studi Romagnoli, ospitata da Montegridolfo e Sogliano al Rubicone. "La giornata – conclude una nota – è stata l’occasione per fare il punto sulle criticità e i problemi che caratterizzano le amministrazioni comunali dell’entroterra riminese, di fronte alle quali il prefetto ha dimostrato grande attenzione e capacità di ascolto, ribadendo l’importanza di lavorare insieme a strategie comuni esclusivamente nell’interesse delle comunità locali".