Il re dei bomber è Cicerelli della Ternana

La Ternana ha il primo posto in classifica, seppur condiviso, e anche il capocannoniere del girone B. Emanuele Cicirelli comanda la speciale classifica dei bomber con le sue 12 reti realizzate, andando quattro volte sul dischetto. Alle spalle dell’attaccante degli umbri c’è la ’strana’ coppia formata da Corazza dell’Ascoli e Bruzzaniti del Pineto, entrambi fermi a quota 11, entrambi con tre rigori trasformati. Sul podio, così, ci sono gli unici tre giocatori del girone arrivati in doppia cifra. Per trovare qualche giocatore del Rimini bisogna scendere a quota sei. Tanti i gol realizzati da Giacomo Parigi in campionato. Posto che l’attaccante dei biancorossi condivide con Di Stefano del Campobasso, Parravicini del Sestri Levante e l’eterno Antenucci della Spal. Un gol in meno per Garetto, centrocampista bomber della squadra di mister Buscè.