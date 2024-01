Il report della municipale: "Calano incidenti e multe"

Più controlli e sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e a chi guida col telefonino in mano. Incidenti stradali in calo negli ultimi dodici mesi. La polizia locale fa il bilancio dell’attività del 2023, raffrontando i dati con l’anno precedente. Sono stati controllati 103.352 veicoli, contro i 112.763 quelli controllati nel 2022. In calo le violazioni al codice della strada: 92.717 contro 100.096. Il grosso delle multe (59.286) fatte grazie alla strumentazione elettronica come autovelox fissi, vista red semaforici, speed scout. Le violazioni rilevate dai tre autovelox sono state 25.727, in calo rispetto al dato del 2022 (29.787) anche per la chiusura da luglio di via Euterpe per lavori. In diminuzione le sanzioni per le foto delle telecamere agli incroci (complessivamente 12.462 contro 14.185). L’incrocio più violato è quello tra viale Principe Amedeo e via Perseo.

In dotazione alla polizia locale anche 22 trubox, i ‘box arancioni’ distribuiti sulle strade del territorio che a rotazione ospitano gli apparecchi laser per il rilevamento della velocità. Nel 2023 sono stati 14.873 (+5.493) gli eccessi registrati. Sono aumentati i controlli su chi guida ubriaco: nel 2023 3.991 (+1455 rispetto allo scorso anno) con 354 sanzioni penali (+202), 361 sanzioni amministrative (+237) e 636 patenti ritirate (+398). Ventuno gli automobilisti trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Calano gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale rispetto ai dodici mesi precedenti (1301 contro 1.360): tre i sinistri mortali (uno in meno dello scorso anno), 685 i sinistri con feriti mentre sono 613 gli incidenti senza feriti. Venticinque gli incidenti che hanno coinvolto persone brille o drogate, in calo rispetto ai 31 del 2022.

Tra gli accertamenti su strada fatti dalle pattuglie, si segnalano le 1.201 (-35) violazioni a veicoli senza revisione, 325 (+76) violazioni per il mancato uso delle cinture, 378 sanzioni (+40 rispetto allo scorso anno) per uso del telefonino alla guida e le 367 sanzioni (+95) per veicoli senza assicurazione. Per la sicurezza urbana svolti 1.895 (+40) controlli sulle aree verdi e 94 sequestri (+52) di stupefacenti, per oltre 4 kg di droga sequestrata e 27mila euro di denaro sequestrato. Cinquantasei (-13) le persone tratte in arresto, 213 (+40) le persone denunciate. Pallinari: sono stati 250 i controlli estivi e 175 (+10) i verbali notificati. Il personale impegnato nella sicurezza urbana utilizza l’unità cinofila, con quattro cani impiegati in 86 servizi antidroga a cui si aggiungono altri 39 servizi su richiesta delle altre forze di polizia. Corposa anche l’attività della polizia amministrativa, su molteplici fronti, tra cui la vendita degli alcolici che ha visto quasi raddoppiare i servizi con 625 controlli contro i 385 del 2022 e che hanno portato a 43 sanzioni, ventinove in meno dello scorso anno.

Sono stati 189 (+55) i controlli alle strutture ricettive, con 109 (+30) sanzioni, mentre 189 (+37) quelle per inquinamento acustico. Agli sgoccoli l’abusivismo commerciale: 150 i rinvenimenti di merce (nel 2019 furono 973, nel 2022 167), 34 i verbali amministrativi (nel 2022 sono stati 57) e tre notizie di reato per merce contraffatta. Oltre 2.700 gli accertamenti dell’ufficio Edilizia e Ambiente con 137 comunicazioni di notizie di reato. L’assessore Juri Magrini ricorda i 30 nuovi agenti in arrivo e "il potenziamento in corso dei distaccamenti decentrati, cui si aggiungeranno a breve 10 agenti stagionali. Così come stiamo aumentando la dotazione di strumenti e mezzi, ad esempio attraverso la nuova centrale radio operativa (Cro) della polizia locale, che inaugureremo entro gennaio".

Mario Gradara