Il Riccione lascia tutto alla Jesina

Battuta d’arresto per la Femminile Riccione che al ’Nicoletti’ ha lasciato tutto alla Jesina (5-3 il risultato finale). Si tratta della terza sconfitta stagionale per le ragazze di mister Genovesio, arrivate ai novanta minuti contro le marchigiane, forti del risultato di spessore ottenuto contro il Padova. Tutto questo a tre giornate dal termine della stagione. Un finale che metterà le biancazzurre della Perla Verde a confronto con Venezia 1985, Sudtirol e Triestina davanti al pubblico amico. Senza dimenticare che nell’ultima parte dell’annata le romagnole dovranno mettere in conto anche la semifinale di Coppa Italia da giocare. "C’è la volontà di finire al meglio la stagione, anche per vedere ricompensati i sacrifici fatti – dice mister Genovesio – Ripartiamo più forti di prima. Il nostro obiettivo è centrare il miglior piazzamento possibile senza dimenticare la partita con il Palermo del 9 giugno, nella quale vedremo se meritiamo la finale oppure no".